Сможет ли ООН заставить Израиль вывести военных из Палестины?

Палестина усиливает давление на Израиль на международном уровне. 18 сентября палестинцы планируют вынести на голосование Генассамблеи ООН резолюцию, которая требует от Израиля вывести все свои вооруженные силы с территории оккупированного Западного берега, включая Восточный Иерусалим. Кроме того, резолюция подразумевает полный уход всех незаконных поселенцев в течение шести месяцев. Шансы на то, что Генассамблея примет резолюцию, как никогда высоки. Однако Израиль начал активную кампанию, чтобы помешать принятию документа. Чем важна эта резолюция и будет ли Израиль ее соблюдать — разбирался TRT на русском.