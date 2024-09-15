Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «жестоко расплатиться» с йеменскими хуситами после ракетного удара по Тель-Авиву, в результате которого девять человек получили ранения.

«Сегодня утром хуситы запустили ракету класса «земля-земля» из Йемена по нашей территории. Они должны были уже знать, что мы жестоко расплачиваемся за любую попытку нанести нам ущерб», - сказал Нетаньяху в начале заседания кабмина, следует из заявления его канцелярии.

«Тех, кому нужно напоминание по этому вопросу, приглашаем посетить порт Ходейда», - добавил он, имея в виду западный йеменский город, который израильские военные самолеты разбомбили в июле после того, как в результате атаки беспилотника хуситов погиб один израильтянин в Тель-Авиве.

Ракета упала на открытой местности вблизи аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в воскресенье утром, несмотря на попытки израильтян перехватить ее.

По данным израильской армии и местных СМИ, девять израильтян получили ранения, а в лесистой местности из-за упавших обломков ракеты начались пожары. Во время инцидента также вспыхнул пожар на крупном цементном заводе.

Йеменские хуситы атакуют ракетами и беспилотниками суда, принадлежащие Израилю, плавающие под его флагом, управляемые им или направляющиеся в израильские порты в Красном море и Аденском заливе, в знак солидарности с Газой, которая с 7 октября подверглась разрушительному израильскому вторжению.