15 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Сельчук Байрактар: делайте все на благо человечества и своей нации
Сельчук Байрактар, технический директор компании «Baykar Makina», выступил с мотивирующим посланием к молодежи на конкурсе ракет в рамках Фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, который проходит в турецком Аксарае. #Турция #Аксарай #ракеты #TEKNOFEST #Байрактар #Baykar #Roketsan #послание #соревнования #конкурс #благо #лидерство
Сельчук Байрактар: делайте все на благо человечества и своей нации / Others
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