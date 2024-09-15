Сельчук Байрактар: делайте все на благо человечества и своей нации

Сельчук Байрактар, технический директор компании «Baykar Makina», выступил с мотивирующим посланием к молодежи на конкурсе ракет в рамках Фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, который проходит в турецком Аксарае. #Турция #Аксарай #ракеты #TEKNOFEST #Байрактар #Baykar #Roketsan #послание #соревнования #конкурс #благо #лидерство