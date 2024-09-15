15 сентября российские войска начали обстреляли украинский город Харьков, в результате которого была повреждена гражданская инфраструктура и ранены 30 жителей.

По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, российские войска нанесли удар по Немышлянскому району, в результате чего пострадали 35 человек, в том числе трое детей.

Он добавил, что один подъезд дома был разрушен, а на девятом этаже начался пожар.

«Три человека в тяжелом состоянии. 30 раненых в целом. Под завалами могут быть люди. Проводится эвакуация жителей», - сообщил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов позднее заявил, что число пострадавших возросло до 35. Он уточнил также, что российские военные применили управляемые авиабомбы (КАБ).

Харьков - крупнейший украинский город после Киева - регулярно подвергается обстрелам ВС РФ из-за близости к российской границе.