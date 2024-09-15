Правительства европейских стран должны прекратить выплату социальных пособий украинским мужчинам призывного возраста. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, эта мера поможет Украине призвать больше войск для борьбы с российскими силами.

После встречи в Киеве со своим украинским коллегой Сикорский заявил, что прекращение социальных выплат украинским беженцам мужского пола также благоприятно скажется на государственных финансах принимающих европейских стран.

По состоянию на июль этого года более 4,1 млн украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза, и около 22 % из них были мужчинами призывного, согласно данным статистического бюро ЕС Eurostat.

«Прекратить выплату социальных пособий людям, которые подлежат украинскому призыву. <…> Не должно быть никаких финансовых стимулов для уклонения от призыва», - заявил Сикорский на конференции международных лидеров в Киеве.

«Это не право человека - получать деньги за то, чтобы избежать призыва, за то, чтобы не защищать свою страну. Мы в Польше такого не делаем», - добавил он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв Сикорского.

«Настало время действительно поднять вопрос о разработке Европейским союзом программ по возвращению украинцев домой. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть на повестке дня. И я поддерживаю идею министра Сикорского», - сказал глава МИД Украины.

В начале этого года Украина приняла новое законодательство и реализовала другие меры, в том числе снизила призывной возраст для участия в боевых действиях с 27 до 25 лет, чтобы увеличить темпы мобилизации.

Кроме того, согласно новому закону, украинские мужчины, проживающие за границей, обязаны обновить информацию о призыве в армию через соответствующий онлайн-сервис.

Украина ввела военное положение в начале российского вторжения в феврале 2022 года, запретив мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за границу без специального разрешения и начав скорую мобилизацию гражданских лиц в вооруженные силы.