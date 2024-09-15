Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Зайед заявил о неготовности страны поддерживать послевоенные усилия в Газе без создания палестинского государства. Это заявление было сделано в субботу через социальную сеть X.

«Заявление его Высочества шейха Абдуллы бин Зайеда о том, что ОАЭ не готовы поддерживать день после войны в Газе без создания палестинского государства, отражает нашу твердую и неизменную позицию в поддержке наших палестинских братьев и наше убеждение, что стабильность в регионе возможна только через решение о создании двух государств», — подтвердил позицию страны дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

Тем временем непрекращающиеся израильские атаки унесли еще 24 жизни в секторе Газа, в результате чего общее число погибших с 7 октября прошлого года достигло 41 206 человек, сообщило в воскресенье Министерство здравоохранения эксклава.

По данным министерства, в результате нападений также пострадали 95 337 человек.

«За последние 24 часа израильские силы убили 24 человека и ранили 57 в ходе трех массовых убийств семей, — говорится в заявлении министерства. - Многие люди все еще остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться».

Израиль продолжает свое варварское вторжение в сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

Израильская военная операция привела к перемещению почти всего населения территории эксклава на фоне продолжающейся блокады, которая вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов. Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде за свои действия в Газе в Международном суде ООН.