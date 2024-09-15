Регионы Чехии, Польши и Румынии оказались затопленными воскресенье после проливных дождей последних дней. Пострадали и другие части Центральной Европы.

С начала сильных ливней в регионе погибли по меньшей мере шесть человек: четверо на востоке Румынии и двое в Польше.

Вице-канцлер Австрии Вернер Коглер написал в социальных сетях, что во время ликвидации последствий наводнения погиб австрийский пожарный.

Власти Польши и Чехии распорядились эвакуировать жителей из нескольких затопленных городов, закрыли дороги и отменили мероприятия. Власти Австрии объявили провинцию вокруг Вены зоной бедствия.

Проливные дожди переместились в Центральную Европу из Италии в результате явления, известного как «Генуэзское понижение» - область низкого давления, обычно формирующаяся вблизи северного итальянского города.

Ливни привели к увеличению стока воды в реках, многие дамбы и набережные были затоплены, а мосты - смыты.

Польское правительство направило военных в наиболее пострадавшие районы, что перекликается с катастрофическими наводнениями 1997 и 2010 годов. Власти надеются, что построенная с тех пор инфраструктура уменьшит ожидаемый прилив Одера, второй по величине реки Польши, протекающей через Вроцлав, город с населением около 700 000 человек.

«Сейчас важна только помощь людям, которым угрожает наводнение, и действия государства. Те, кто может, пусть помогают, те, кто не может, пусть не мешают. Политика должна уступить место солидарности», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на Х, отвечая на критику со стороны оппозиции.

В начале прошлой недели Туск подвергся критике после того, как заявил, что «прогнозы не слишком тревожные». Это заявление ему пришлось дезавуировать в последующие дни, когда стало ясно, что в некоторых районах всего за четыре дня выпадает объем осадков, эквивалентный четырехмесячной норме.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС «готов поддержать» пострадавшие от наводнения районы.

«Сердечная солидарность со всеми, кто пострадал от разрушительных наводнений в Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии», - написала она в воскресенье на X.

По прогнозам, неблагоприятная погода должна постепенно ослабнуть ко вторнику.