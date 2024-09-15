Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии раскрыл ряд важных деталей о текущей военной ситуации и стратегических планах страны.

Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила разрешения от США на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории России. Однако он отметил изменения в российской тактике. «У нас были встречи с официальными лицами [США – ред.], я сказал: мы ждали слишком долго. Теперь Россия начала отводить свои самолеты со 100 км, 150 км, 300 на 500», — рассказал украинский президент.

Президент также обратил внимание на острую нехватку вооружения. По его словам, Украина пока не может оснастить даже 4 из 14 бригад, которые необходимо подготовить. «Во-первых, все происходит очень медленно [поставки помощи от партнеров – ред.]. Во-вторых, нам нужно подготовить 14 бригад. До сих пор у нас этого нет, и из этого пакета бригад мы не оснастили даже 4», — посетовал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер рассказал о плане победы, который он намерен представить президенту США Джо Байдену. План содержит четыре основных пункта и один дополнительный, касающийся послевоенного периода. «Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь», — пояснил Зеленский.

Президент Украины указал, что реализация этого плана зависит от решения Байдена, а не от российского руководства. Он выразил готовность к обсуждению и возможной доработке плана совместно с американской стороной.