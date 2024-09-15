Министерство иностранных дел Израиля допустило серьезную ошибку, преждевременно опубликовав заявление, осуждающее несуществующее решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

«Государство Израиль отвергает абсурдное и постыдное решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об одобрении выдачи ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Государства Израиль», — говорилось в заявлении, которое было быстро удалено с сайта министерства.

Инцидент привлек внимание к ранее сообщавшейся разведывательной деятельности Израиля в отношении МУС. Известно, что Израиль шпионит за судом и часто заранее получает предварительную информацию о готовящихся решениях.

Ранее проведенное газетой Guardian расследование показало, что еврейское государство «задействовало свои разведывательные службы для слежки, взлома, давления, дискредитации и предположительно угроз в адрес высокопоставленных сотрудников МУС в попытке сорвать расследования суда».

МУС уже четыре месяца рассматривает запрос главного прокурора Карима Хана о выдаче международных ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, однако о принятии решения еще не сообщалось.