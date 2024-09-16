Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что предупреждения Владимира Путина о том, что предоставление Украине дальнобойного оружия приведет НАТО к «состоянию войны» с Россией, являются необоснованными.

«Я думаю, что Путин пускает пыль в глаза, – сказал Лэмми в интервью BBC. – Он много говорит. Это его стиль поведения. Он угрожает танками, он угрожает ракетами, он угрожает ядерным оружием».

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит разрешения использовать британские ракеты Storm Shadow и американские ATACMS для ударов по целям внутри России.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отложили решение по этому вопросу во время встречи в пятницу.

Это произошло после того, как Путин заявил, что предоставление такого оружия «означало бы, что страны НАТО находятся в состоянии войны с Россией», и что вмешательство Запада «меняет суть конфликта».

«РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз», – добавил он.