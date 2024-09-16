Секретная служба, охраняющая президентов США, успела предотвратить покушение на Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии, во время игры в гольф в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Охранники республиканца вовремя заметили вооруженного человека, который находился неподалеку от места, где играл Трамп. Между подозреваемым и охраной экс-президента завязалась потасовка, после чего он попытался скрыться на автомобиле. Секретная служба успела сфотографировать его номера, машину задержали в соседнем городе. На месте происшествия было найдено оружие, похожее на автомат Калашникова, и другие предметы.

Этот инцидент произошел всего через два месяца после того, как в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в Пенсильвании, в результате чего он получил легкое ранение в правое ухо.

Агентство Reuters и CNN приводят имя задержанного — это некий Райан Роут. СМИ называют его активным сторонником Украины. Однако издания не приводят никаких подробностей о мотивах злоумышленника или о том, знал ли он, что Трамп будет играть в гольф в это время.

Инцидент вызвал вопросы о том, насколько хорошо обеспечена безопасность кандидатов в президенты в ходе напряженной и поляризованной предвыборной кампании, особенно с учетом того, что до выборов, которые состоятся 5 ноября, осталось чуть более семи недель.

В ответ на вопрос репортера официальные лица признали, что, поскольку Трамп не находится на должности, все поле для гольфа не было оцеплено.

«Если бы он был президентом, мы бы окружили все поле для гольфа. Поскольку это не так, меры безопасности ограничены теми зонами, которые Секретная служба считает возможными», — пояснили в полиции штата.

Вскоре после инцидента Трамп отправил своим сторонникам электронное письмо, в котором говорилось: «Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ!»

Белый дом заявил, что Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы об инциденте и испытали облегчение, узнав, что Трамп в безопасности. Байден позже заявил, что он поручил своей команде обеспечить Секретную службу ресурсами, необходимыми для обеспечения безопасности Трампа.