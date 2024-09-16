Британия дала понять Украине, что не возражает против использования британских дальнобойных ракет Storm Shadow по целям на территории России. По данным газеты The Times, в зону поражения этих ракет попадают 14 российских военных авиабаз в приграничных областях.

Издание опубликовало карту, на которой отмечен радиус действия этих ракет и потенциальные цели. Дальность полета Storm Shadow — до 250 км. Лондон передал Киеву эти ракеты еще в мае 2023 года, однако до сих пор не разрешал бить ими по российской территории.

США также передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS с максимальной дальностью 300 км. Их запускают из установок реактивных систем залпового огня HIMARS или M270 MLRS. Однако президент Джо Байден пока не давал Украине разрешения на использование этого оружия для ударов по РФ. По данным западных изданий, глава Белого дома опасается дальнейшей эскалации с Москвой.

Пентагон сообщил, что 90% российских самолетов базируются на аэродромах, расположенных как минимум в 300 км от границ Украины. Это выводит их за пределы досягаемости систем Storm Shadow и ATACMS.

Источник Times отметил: Россия успешно подавляет сигналы GPS, это серьезно затрудняет работу ракет Storm Shadow — они могут не попасть в цель, поэтому им нужно использовать засекреченную американскую систему картографических данных. В связи с этим Украина должна получить разрешение США для использования этих ракет. Однако в Вашингтоне пока непреклонны и отказываются разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием.

Президент России Владимир Путин заявил, что применение ракет «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Москва в таком случае будет принимать соответствующие решения, исходя из актуальных угроз.