Иранские СМИ сообщили в воскресенье, что президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен посетить Россию в октябре для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС. Информацию о визите подтвердил посол Ирана в Москве.

Новость о поездке возникла на фоне усиления напряженности в отношениях с Западом из-за предполагаемого военного сотрудничества между Россией и Ираном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе заявил, что Россия, ведущая боевые действия в Украине, получила из Ирана партию баллистических ракет малой дальности. Он подчеркнул, что такие контакты между двумя странами представляют угрозу для более широкой европейской безопасности.

США, Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не поставлял Москве ракеты, и отметил, что санкции, введенные США и тремя европейскими странами, не решают проблему.

Предстоящий саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября.

На встрече министров иностранных дел БРИКС 10 июня Лавров отметил, что расширение организации является «подтверждением формирования многополярного миропорядка».

На сегодняшний день полноправными участниками БРИКС являются Египет, Индия, Иран, Китай, Бразилия, ОАЭ, Эфиопия, Саудовская Аравия, Россия и ЮАР.