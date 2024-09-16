В Кыргызстане рассматривают предложение об ужесточении наказания за совершение коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Согласно законопроекту, предлагается ужесточить меры против коррупции: отказывать в приеме на государственные и муниципальные должности, если супруг или близкие родственники кандидата осуждены за тяжкие преступления; установить пожизненный запрет на работу в госструктурах для лиц, признанных виновными в коррупционных преступлениях; полностью исключить возможность штрафов за такие преступления; а также предусмотреть, что даже при полном признании вины и возмещении ущерба, наказание должно быть не менее половины максимального срока лишения свободы.

Отмечается, что в Кыргызстане лишь немногие виновные должностные лица получают реальные сроки лишения свободы. Большинству из них назначаются только штрафы, хотя нанесенный ими ущерб государственным и общественным интересам часто несоразмерен с последствиями.

Инициаторы поправок считают, что ужесточение наказания за коррупционные и другие преступления в сфере государственной и муниципальной службы должно стать эффективным инструментом профилактики таких правонарушений и действенной мерой борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане планируют усилить ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу иностранцев. Кроме того, МВД страны предлагает ужесточить наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности и насильственному захвату власти.