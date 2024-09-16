Французский министр иностранных дел Стефан Сежурне пообещал защитить Армению от «давления России». Об этом он сообщил утром 16 сентября на пресс-конференции в Ереване, посвящённой защите демократических европейских ценностей.

Сежурне подчеркнул общие ценности Армении и Франции и выразил поддержку народу и правительству Армении, «несмотря на угрозы и явную враждебность России, которая пытается оказать давление». Он отметил, что Армения постепенно движется к демократии, несмотря на препятствия.

«Всегда можете положиться на наше содействие в защите демократических ценностей», - пообещал Сежурне, добавив, что Франция оказывает содействие всем странам, которые борются за эти ценности.

«Франция всегда рядом с вами. Во Франции мало тем, по которым есть согласие политических сил. Армения - одна из немногих таких тем», - сообщил министр.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале переговоров по пересмотру визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Это заявление было сделано на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — отметил Пашинян.

Пашинян также добавил, что в Армении продолжаются обсуждения о возможном вступлении в Евросоюз. По его словам, этот вопрос требует комплексного подхода и учета мнений партнеров из ЕС.