В результате израильского авиаудара по лагерю Нусейрат в ночь на 16 сентября погибли 10 палестинцев, более 13 человек получили ранения. Среди погибших в основном женщины и дети, сообщает Минздрав Газы.

Спасательные команды продолжают искать выживших под завалами в лагере, несмотря на значительный риск повторных израильских ударов.

Больница Аль-Авда в лагере беженцев Нусейрат подтвердила гибель людей. По данным Минздрава Газы, авиаудар пришелся по жилому дому в лагере, где укрывались семьи беженцев.

По данным Минздрава, с начала израильского вторжения в Газу погибли более 41 тыс. человек, в основном женщины и дети. Более 95 тыс. человек получили ранения. Израильские удары привели к перемещению 90% населения Газы, а израильская блокада привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Лагерь беженцев Нусейрат с начала войны в Газе неоднократно становился целью израильских ударов, несмотря на заявления ООН о том, что в лагере укрываются мирные жители — в основном это женщины и дети.

Израильская армия утверждает, что нападения на лагерь направлены против ХАМАС, но в итоге гибнут мирные жители.

В июне израильские солдаты начали дневную наземную операцию в Нусейрате, утверждая, что ее цель — спасение четырех израильских заложников, удерживаемых в Газе. В результате удара погибли по меньшей мере 274 палестинца, еще более 500 человек получили ранения.

На прошлой неделе в результате израильского удара по школе, превращенной в приют для перемещенных палестинцев, погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе шесть сотрудников ООН. Это вызвало международное осуждение, однако Тель-Авив, как и прежде, проигнорировал все обвинения и призывы не бить по гуманитарным объектам.