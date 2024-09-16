Управление по СМИ сектора Газы 15 сентября сообщило, что израильская армия убила журналиста Абдуллу Шакшака, который сотрудничал с несколькими арабскими СМИ.

Управление осудило нападение Израиля на палестинских журналистов и призвало международное сообщество привлечь правительство Израиля к ответственности за «преступления против журналистов».

Ведомство также призвало международное сообщество, международные организации в сфере СМИ «сдерживать оккупацию (правительство Израиля), преследовать ее в международных судах за продолжающиеся преступления и оказывать давление, чтобы остановить геноцид и убийства палестинских журналистов».

Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что с октября прошлого года в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 116 журналистов. Управление по СМИ Газы приводит другие цифры — по его данным, в эксклаве за тот же период были убиты 173 журналиста.

Оба органа сходятся в одном: прошедший год стал самым смертоносным для журналистов с тех пор, как CPJ начала собирать данные в 1992 году. При этом 116 погибших это не окончательная цифра. Комитет расследует более 130 дополнительных случаев возможных убийств, арестов и ранений, но многие из них трудно задокументировать в таких суровых условиях.

Комитет отмечает: журналисты в Газе ежедневно сталкиваются с высоким риском, пытаясь освещать конфликт под разрушительными израильскими авиаударами, в условиях голода, а также учитывая, что более 90% населения Газы вынужденно перемещены.

«С начала войны в Газе журналисты платили самую высокую цену — свои жизни — за свои репортажи. Без защиты, оборудования, международного присутствия, связи, еды и воды они по-прежнему выполняют свою важнейшую работу, рассказывая миру правду», — сказал программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна.

«Каждый раз, когда журналиста убивают, ранят, арестовывают или вынуждают отправиться в изгнание, мы теряем фрагменты правды. Те, кто несет ответственность за эти жертвы, предстают перед двойным судом: один в соответствии с международным правом, а другой перед неумолимым взором истории», — подчеркнул представитель комитета.