Палестинский ХАМАС и йеменские хуситы открыли офисы в Багдаде, пишет газеты The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Официально ни одно движение не подтвердило эту информацию, власти Ирака отвергли факты из публикации издания, назвав их ложными.

NYT пишет, что открытие представительств прошло в атмосфере секретности: на двери нового политического офиса ХАМАС в Багдаде нет вывески, а адрес тщательно охраняется.

То же самое касается и нового офиса хуситов, расположенного неподалеку.

Официальные лица Ирака незаметно разрешили обеим вооруженным группировкам создать постоянные представительства в Багдаде еще в начале этого лета, после нескольких лет визитов их представителей, утверждает NYT.

По данным издания, офисы движений отражают растущую роль Ирака в теневой войне между Ираном, Израилем и США.

Политические офисы ХАМАС пока есть только в Дохе, столице Катара, куда движение перебралось в 2012 году из Сирии. Хуситы офисов за пределами Йемена пока не имели.

Газета отмечает, что офисы в основном ориентированы на развитие политических связей в Ираке и лоббирование интересов. Они тайно заработали еще в июне, уточняет газета со ссылкой на иракских и западных чиновников.

Открытие офисов отражает, насколько изменилась политика Ирака со времен правления Саддама Хусейна. В 1980-1990 годы его режим жестоко подавлял шиитские движения, опасаясь, что они сговорятся с целью его свержения. Сегодня же в политике Ирака доминируют шиитские партии, имеющие сильную близость к Ирану.

Более 20 лет после американского вторжения в Ирак Багдад изо всех сил пытался поддерживать непростой баланс между Ираном и США. Равновесие постепенно смещается в пользу Тегерана, с которым Багдад имеет общую границу в 1600 км. В пользу этого говорит и настойчивое желание иракского правительства избавиться от американского присутствия в стране: в Ираке на постоянной основе дислоцированы более 2500 солдат НАТО, большая их часть — военные США.