Три израильских заложника, вероятно, погибли в результате израильского удара прошлой осенью, сообщила пресс-служба армии Израиля.

Расследование гибели заложников показало, что они, вероятно, погибли в результате военного авиаудара по северу Газы. Целью атаки был командир ХАМАС Ахмед аль-Гандур. Среди погибших — капрал Ник Бейзер, сержант Рон Шерман и Элия Толедано.

Результаты расследования подчеркивают, что Израиль бесконтрольно наносит удары по Газе, подвергая опасности всех жителей эксклава, в том числе и заложников. В декабре прошлого года израильские солдаты по ошибке застрелили еще трех заложников в северной части Газы.

Военные заявили, что представляют «оценку с высокой степенью вероятности», основанную на том, где в декабре были найдены тела заложников. Кроме того, военные полагаются на разведывательные материалы, анализ удара, отчеты вскрытия и заключения судебно-медицинских экспертов.

Расследование показало, что трое заложников находились в туннеле, когда Израиль ударил по этому месту тяжелой противотуннельной ракетой.

Группа, представляющая семьи заложников, заявила, что выводы расследования подчеркивают «серьезный риск для жизни заложников в плену».

«Каждый проходящий момент подвергает их еще большей опасности», — говорится в заявлении Форума семей заложников, который в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в Газе. Правозащитники потребовали, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал больше для заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Нетаньяху и его сторонники хотят добиться сделки, которая облегчила бы израильским военным продолжение военного присутствия в Газе даже после перемирия. Кроме того, премьер настаивает, что Израиль должен сохранить контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта. ХАМАС требует окончательного прекращения войны и полного вывода израильских войск из Газы, в том числе и из Филадельфийского коридора.