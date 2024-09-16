ПОЛИТИКА
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Эстонский акробат первый в мире прошел по канату над Стамбульским проливом
Трехкратный чемпион мира по слэклайну, эстонский акробат Яан Роозе стал первым человеком, который перешел по канату из Азии в Европу через Стамбульский пролив в Турции. Канат более одной тысячи метров в длину был закреплен на высоте около 165 метров над водой. На преодоление дистанции канатоходец потратил 47 минут. #trtнаруском #турция #стамбул #босфор #стамбульскийпролив #акробат #канатоходец #рекорд #яанроозе #слэкдайн #канат
Эстонский акробат первый в мире прошел по канату над Стамбульским проливом / Others
16 сентября 2024 г.
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