Эстонский акробат первый в мире прошел по канату над Стамбульским проливом

Трехкратный чемпион мира по слэклайну, эстонский акробат Яан Роозе стал первым человеком, который перешел по канату из Азии в Европу через Стамбульский пролив в Турции. Канат более одной тысячи метров в длину был закреплен на высоте около 165 метров над водой. На преодоление дистанции канатоходец потратил 47 минут. #trtнаруском #турция #стамбул #босфор #стамбульскийпролив #акробат #канатоходец #рекорд #яанроозе #слэкдайн #канат