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Украинского олигарха лишили гражданства
Греческая администрация Южного Кипра лишила украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства, обвинив его в сокрытии важной информации при натурализации
Украинского олигарха лишили гражданства
Фото: Reuters / Reuters
16 сентября 2024 г.

Греческая администрация Южного Кипра отозвала гражданство у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В решении властей говорится, что при получении паспорта Коломойский не раскрыл некоторые факты своей биографии. Предоставление ему гражданства, по мнению администрации, создавало и продолжает создавать риск для репутации страны.

Иммиграционное ведомство отметило, что в своем заявлении на получение гражданства в 2010 году Коломойский скрыл, что двумя годами ранее в России против него было возбуждено уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов. Похожее обвинение предъявлено ему и в Украине.

В настоящее время Игорь Коломойский находится под стражей в Украине. Ему инкриминируют отмывание денег, вывод за границу около 12,5 млрд долларов в период с 2013 по 2020 годы, незаконное присвоение 233 млн долларов «ПриватБанка» и организацию заказного убийства в 2003 году.

В 2010 году Коломойский получил на Южном Кипре так называемый «золотой паспорт» — гражданство в обмен на крупные инвестиции. Теперь Кипр отозвал гражданство у него и еще у семи крупных инвесторов, которых подозревают в мошенничестве при натурализации. У Коломойского также есть гражданство Израиля.

В 2022 году сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. С марта 2021 года Игорь Коломойский и его семья находятся под санкциями США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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