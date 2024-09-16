Посол Украины в Турции Василий Боднарь в интервью РБК-Украина рассказал о роли Анкары в посредничестве между Украиной и Россией, сотрудничестве по вопросам обороны и торговли, а также о совместных проектах, таких как строительство завода по производству «Байрактаров» в Украине.

По словам Боднаря, Турция остается активным посредником в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.

«Турция как являлась активным посредником, так и продолжает им быть. Более того, Турция институционализирует свои медиаторские усилия», — отметил он. По его словам, в рамках своих усилий Турция работает над освобождением украинских военнопленных, включая крымских татар.

Боднарь также упомянул недавние визиты турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча и членов семей украинских военнопленных в Турцию, где обсуждались вопросы возвращения пленных.

«Турция поддерживает реализацию формулы мира и активно участвует в ней. Вы знаете, что Турция присутствовала на саммите мира в июне в Швейцарии. Она подписала соответствующее коммюнике и работает в группе, связанной с продовольственной безопасностью», — заявил Боднарь.

Посол также подчеркнул важность продолжающегося сотрудничества Украины и Турции в экономической и оборонной сферах, включая строительство завода по производству беспилотников «Байрактар» в Украине.

Кроме того, Боднарь рассказал о роли Турции в обеспечении безопасности в Черном море.

«Официальная Анкара беспрекословно поддерживает территориальную целостность Украины, не признает оккупацию Крыма. Вы знаете, Турция уже привлечена к восстановлению военно-морских сил Украины через строительство соответствующих корветов, я думаю, что на этом не остановится», — добавил он.

По словам Боднаря, турецкие компании проявляют значительный интерес к участию в восстановлении Украины, особенно в строительном и инфраструктурном секторах.

«Хотел бы напомнить, что еще до войны на территории Украины находилось примерно 15 тыс. турецких бизнесменов, участвовавших в реализации инфраструктурных проектов, создании бизнес-ячеек, производственных мощностей, предприятий, инвестировали в экономику Украины — это примерно 3,5-4 млрд долларов», — заявил украинский посол.