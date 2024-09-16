Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере против начальника 4924-го военного представительства Минобороны РФ Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина.

Согласно сообщению ведомства, две компании, выполняющие государственный оборонный заказ на поставку электропродукции и кабеля, договорились с чиновниками Минобороны об ослаблении контроля при приемке товаров в обмен на взятку в размере 11 млн рублей. Речь идет об ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

Утверждается, что в ходе следствия Популовский и Зорин признали свою вину. Информация о примененной к ним мере пресечения не сообщается.

Также в понедельник стало известно о еще одном уголовном деле, связанном с российским военным ведомством. По подозрению в крупном мошенничестве задержан генеральный директор ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, передает ТАСС. По версии следствия, при строительстве центра управления связью для Минобороны он похитил около 1 млрд рублей, выделенных на эти цели.

В последние месяцы были возбуждены уголовные дела против ряда бывших и действующих высокопоставленных чиновников Минобороны. В апреле в Москве арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Его обвинили в получении взятки более чем на миллиард рублей от субподрядчиков. Иванов свою вину не признал. В рамках этого дела также арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

14 мая задержали начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки.

21 мая суд арестовал бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он был снят с должности в июле 2023 года после доклада о состоянии российской армии и высоких потерях.

22 мая суд арестовал заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о махинациях. Его подозревают в получении взятки в размере 36 млн рублей.

В мае также арестовали начальника департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным обвинения, его действия нанесли ущерб Минобороны на 70 млн рублей.

В июле был арестован бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение.

1 августа задержали и арестовали руководителя компании «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении контрактов с Министерством обороны. В августе также арестовали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, а затем бывшего замминистра обороны Павла Попова.