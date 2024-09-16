Министерство иностранных дел Индии отклонило просьбу США ввести санкции против российского телеканала Russia Today (RT). Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, после введения санкций 4 сентября Вашингтон обратился к индийскому МИД с просьбой поддержать ограничения. Однако Нью-Дели ответил, что эта мера не имеет отношения к Индии.

«Индия не соблюдает односторонние санкции, не одобренные ООН», — пояснил позицию страны один из индийских чиновников.

Представитель посольства США Кристофер Элмс также прокомментировал ситуацию. «США считают, что Индия, как и другие страны, должна самостоятельно проводить процедуры аккредитации для СМИ и определять их порядок», — заявил он.

При этом он добавил, что США «приветствуют все страны, которые предпринимают шаги, аналогичные действиям правительства Соединенных Штатов».

Власти США считают, что телеканал RT вовлечен в российские разведывательные операции по всему миру. США полагают, что деятельность RT выходит далеко за рамки обычной пропаганды. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал союзников ограничить деятельность канала.

По словам Блинкена, новые данные, в основном полученные от работников RT, указывают на участие телеканала в операциях по оказанию влияния, тайном сборе информации и военных закупках.

В ответ на это США, Великобритания и Канада планируют начать «дипломатическую кампанию», цель которой — информировать другие страны о сотрудничестве RT с российскими спецслужбами.

Одновременно с заявлением Блинкена Министерство финансов США объявило о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и ее руководителя Дмитрия Киселева.