Азербайджан направил ноту протеста в МИД России в связи с задержанием трех своих граждан в Чечне. Дипломатические источники агентства АПА сообщают, что задержаны Нихад Рзаев, Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов.

В ноте выражается обеспокоенность по поводу возможной насильственной отправки задержанных в зону военных действий на территории Украины. Азербайджанская сторона требует от российского МИД разобраться в ситуации и принять меры по защите прав своих граждан.

Как сообщают СМИ, с начала военной кампании в Украине Россия активно привлекает мигрантов к участию в боевых действиях. Среди них не только выходцы из Центральной Азии, но и граждане других стран, включая Индию, Кубу и Шри-Ланку.

Мигрантам обещают ускоренное получение гражданства в обмен на подписание контракта, а тех, кто уже получил российский паспорт, нередко принуждают к мобилизации под угрозой аннуляции гражданства. Так, глава СК РФ АлександрБастрыкин в конце июня заявил, что ведомство отправило на войну 10 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство.