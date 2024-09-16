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Азербайджан направил России ноту протеста
Баку обеспокоен отправкой задержанных азербайджанцев на войну в Украине и требует от России разъяснений и защиты прав своих граждан
Азербайджан направил России ноту протеста
МИД Азербайджана / Others
16 сентября 2024 г.

Азербайджан направил ноту протеста в МИД России в связи с задержанием трех своих граждан в Чечне. Дипломатические источники агентства АПА сообщают, что задержаны Нихад Рзаев, Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов.

В ноте выражается обеспокоенность по поводу возможной насильственной отправки задержанных в зону военных действий на территории Украины. Азербайджанская сторона требует от российского МИД разобраться в ситуации и принять меры по защите прав своих граждан.

Как сообщают СМИ, с начала военной кампании в Украине Россия активно привлекает мигрантов к участию в боевых действиях. Среди них не только выходцы из Центральной Азии, но и граждане других стран, включая Индию, Кубу и Шри-Ланку.

Мигрантам обещают ускоренное получение гражданства в обмен на подписание контракта, а тех, кто уже получил российский паспорт, нередко принуждают к мобилизации под угрозой аннуляции гражданства. Так, глава СК РФ АлександрБастрыкин в конце июня заявил, что ведомство отправило на войну 10 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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