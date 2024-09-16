16 сентября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Документальный фильм TRT World «Священная оккупация» показали на AJB DOC в Сараево
Короткометражный документальный фильм TRT World «Священная оккупация», в котором рассказывается о том, как незаконные израильские поселенцы в сотрудничестве с государством систематически изгоняют палестинцев из их домов на оккупированном Западном берегу, был показан на 7-м Международном фестивале документального кино Al Jazeera Balkans (AJB DOC). #палестина #западныйберег #сараево #боснияигерцеговина #AlJazeeraBalkans #AJBDOC #фестиваль #TRTWorld #СвященнаяОккупация #поселенцы
Документальный фильм TRT World «Священная оккупация» показали на AJB DOC в Сараево / Others
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