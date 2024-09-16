Документальный фильм TRT World «Священная оккупация» показали на AJB DOC в Сараево

Короткометражный документальный фильм TRT World «Священная оккупация», в котором рассказывается о том, как незаконные израильские поселенцы в сотрудничестве с государством систематически изгоняют палестинцев из их домов на оккупированном Западном берегу, был показан на 7-м Международном фестивале документального кино Al Jazeera Balkans (AJB DOC). #палестина #западныйберег #сараево #боснияигерцеговина #AlJazeeraBalkans #AJBDOC #фестиваль #TRTWorld #СвященнаяОккупация #поселенцы