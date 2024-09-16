В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось 4-е заседание министров энергетики стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ), сообщила пресс-служба Министерства энергетики Кыргызской Республики.

На встрече присутствовали министры и представители энергетических ведомств Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана, а также наблюдатели из Туркменистана и Венгрии.

Участники обсудили сотрудничество в энергетической сфере, включая реализацию Нахчыванского соглашения, концепцию развития Тюркского мира до 2040 года и План действий по энергетическому сотрудничеству на 2023-2027 годы.

Министры уделили особое внимание развитию зеленой энергетики, созданию регионального центра технологий и зеленых инициатив, а также проведению ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди энергетиков. Было предложено провести первый такой турнир среди стран ОТГ в Кыргызстане.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев подчеркнул важность форума для укрепления сотрудничества в области энергетики и отметил значительный потенциал страны в реализации гидроэнергетических и возобновляемых проектов. Он предложил странам ОТГ рассмотреть возможность диверсификации энергетических маршрутов и участие в новых проектах.

Участники выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в обмене и поставках электроэнергии и отметили значимость энергоэффективности для обеспечения энергетической безопасности.

В завершение встречи было подписано совместное коммюнике о дальнейшем укреплении сотрудничества в энергетической сфере. Участники высоко оценили работу заседания и поблагодарили министра энергетики КР Таалайбека Ибраева за руководство и гостеприимство Кыргызстана.