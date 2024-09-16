Из-за проливных дождей в Европе затоплены тысячи домов, есть погибшие

В странах Центральной и Восточной Европы — сильное наводнение, погибли как минимум 8 человек. В выходные над материком прошел шторм «Борис», вызвавший проливные дожди. Наибольший ущерб от стихии понесли Германия, Австрия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Многие города и деревни в этих странах полностью затоплены, десятки тысяч жителей остались без электроэнергии. В Польше и Чехии прорвало две плотины. Районы вокруг Вены объявлены зоной бедствия. #trtнарусском #европа #польша #австрия #германия #румыния #наводнение #дожди #ливень #пострадавшие #разрушения