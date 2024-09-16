Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в возможности достижения мира на Южном Кавказе. Об этом армянский премьер заявил в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой Ираклием Кобахидзе.

«Уверен, что бенефициарами этого мира будут не только Армения и Азербайджан, но также Грузия, Турция и Иран. Именно поэтому, несмотря на все трудности, наше правительство последовательно продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе, и мы высоко оцениваем усилия правительства Грузии», — заявил Пашинян, находящийся с официальным визитом в Тбилиси.

По информации Баку и Еревана, проект мирного соглашения готов на 80%. Предстоящий договор предполагает установление дипломатических отношений между южнокавказскими республиками, а делимитацию и демаркацию границ.

Однако остаются нерешенные вопросы. Азербайджан настаивает на роспуске Минской группы ОБСЕ и изменениях в Конституции Армении для устранения возможных территориальных претензий в будущем.

В ответ на это премьер-министр Армении предложил как можно скорее подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном, а затем продолжить обсуждение остальных вопросов, где остаются противоречия.

Армянский премьер уточнил, что полностью согласованы 13 из 16 пунктов мирного договора, а три пункта частично согласованы и включают в себя три предложения, из которых одно уже согласовано, а другое нет.