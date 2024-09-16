В Курской области объявлена обязательная эвакуация жителей Рыльского и Хомутовского районов, которые граничат с Украиной. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, эвакуация затронет населенные пункты, находящиеся на расстоянии до 15 км от границы.

Смирнов заявил, что решение принято «на основании оперативной информации и в целях обеспечения безопасности». Информация об этом была опубликована в его телеграм-канале.

В последние недели в этих районах не сообщалось о попытках прорыва украинских войск через границу. Однако активные боевые действия продолжаются в соседних Глушковском, Суджанском и Кореневском районах Курской области, расположенных к югу и юго-востоку.

С начала августа украинские военные контролируют ряд территорий в этих районах, и в последние дни обе стороны заявляют о своем наступлении. Минобороны России сообщило, что в ходе контрнаступления отбили более 10 населенных пунктов, в основном к югу от Коренево. В то же время украинские ресурсы и ряд российских блогеров утверждали о прорыве ВСУ через границу в Глушковском районе и тяжелых боях в районе села Веселое, с целью выхода в тыл российской группировке войск.

Население Рыльского района (за исключением города Рыльска, который под эвакуацию не подпадает) составляет около 14 тыс. человек, а Хомутовского — более 8 тыс. Однако эвакуация коснется не всех населенных пунктов.

Ранее власти Курской области сообщали, что около 130 тыс. человек выехали или были эвакуированы из районов, где идут боевые действия. Точное количество оставшихся на территориях, занятых ВСУ, неизвестно.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.