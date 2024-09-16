Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тыс. человек. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Согласно указу, штатная численность российской армии увеличивается до 2,389 млн человек, из которых 1,5 млн будут военнослужащими.

Последний раз подобное решение принималось в декабре 2023 года, когда численность армии была увеличена до 2,209 млн человек, включая 1,32 млн военнослужащих. Тогда Министерство обороны России назвало этот шаг «адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО». В этот раз ведомство не комментирует указ президента.

Ранее численность армии увеличивали в августе 2022 года на 140 тыс. человек, доведя ее до 2,039 млн человек, из которых 1,15 млн были военнослужащими. До этого увеличение численности войск происходило в 2017 году.

В декабре 2022 года бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил России должна быть доведена до 1,5 млн человек, в том числе до 695 тыс. контрактников.

Также в России в прошлом году повысили верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. Эта норма вступила в силу в январе 2024 года. Граждане, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.