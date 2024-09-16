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Пезешкиан: «Как эта ракета могла туда попасть?»
Президент Ирана опроверг причастность своей страны к атаке хуситов на Израиль и пообещал, что Тегеран не откажется от ракетной программы
Пезешкиан: «Как эта ракета могла туда попасть?»
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
16 сентября 2024 г.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опроверг обвинения в поставке гиперзвуковых ракет хуситам в Йемене. Его заявление прозвучало после сообщения поддерживаемой Ираном группировки о запуске гиперзвуковой ракеты по Израилю.

«Человеку требуется неделя, чтобы добраться до Йемена [из Ирана], как эта ракета могла туда попасть? У нас нет таких ракет, чтобы предоставить их Йемену», — заявил Пезешкиан на телевизионной пресс-конференции.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран не откажется от своей ракетной программы, считая ее необходимой для сдерживания в регионе, где, по его словам, Израиль способен «ежедневно сбрасывать ракеты на Газу».

В прошлом году Иран представил свою первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету «Фаттах».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что хуситы заплатят «высокую цену» за атаку, впервые достигшую центральной части страны.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что ракета преодолела 2040 км за 11,5 минут и не была перехвачена. Израильская армия подтвердила атаку, сообщив о перехвате ракеты и пожаре вблизи аэропорта Бен-Гурион.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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