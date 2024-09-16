ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Искалеченный израильской бомбой палестинский мальчик желает наказать виновных
Палестинский мальчик Мохаммед Саид из Газы, потерял обе ноги и руку после того, как его дом уничтожила израильская ракета. Он хочет вырасти и стать полицейским, чтобы добиться справедливости за то, что с ним сделали. Он мечтает снова иметь ноги, чтобы играть в футбол, как другие дети. #палестина #газа #мальчик #израиль #бомбы #атаки #увечья
Искалеченный израильской бомбой палестинский мальчик желает наказать виновных / Others
16 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us