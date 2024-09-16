Искалеченный израильской бомбой палестинский мальчик желает наказать виновных

Палестинский мальчик Мохаммед Саид из Газы, потерял обе ноги и руку после того, как его дом уничтожила израильская ракета. Он хочет вырасти и стать полицейским, чтобы добиться справедливости за то, что с ним сделали. Он мечтает снова иметь ноги, чтобы играть в футбол, как другие дети. #палестина #газа #мальчик #израиль #бомбы #атаки #увечья