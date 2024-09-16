ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция успешно испытала систему ПВО «Стальной купол»
Новая система противовоздушной обороны SİPER Product-2 успешно прошла огневые испытания в Синопе, тем самым продемонстрировав возможности турецкого оборонпрома
Турция успешно испытала систему ПВО «Стальной купол»
Фото: скриншот видео / Others
16 сентября 2024 г.

12 сентября в испытательном центре в Синопе Турция провела успешные испытания системы противовоздушной обороны отечественной разработки SİPER Product-2, известной как «Стальной купол». Испытания включали проверку центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и самой ракеты SİPER Product-2.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн подчеркнул стратегическое значение проекта. Система позволяет обеспечить противовоздушную оборону стратегических объектов на большой дальности и обладает разветвленной архитектурой против атак противника в рамках региональной ПВО, указал Гёргюн.

Гёргюн также отметил способность системы поражать различные воздушные цели, включая истребители и крылатые ракеты, с планами расширения возможностей для борьбы с баллистическими ракетами.

«SİPER Product-2, обеспечивающая эффективную оборону на большой дальности и высоте, укрепляет нашу цель достижения полностью независимой обороны, защищая границы нашей страны подобно стальному щиту», — написал он в X.

Успешные испытания SİPER Product-2 в очередной раз подтвердили растущий потенциал турецкого оборонно-промышленного комплекса и стремление страны к самодостаточности в сфере обороны. В последние годы турецкий ВПК демонстрирует значительный прогресс, что находит отражение в международных рейтингах оборонных компаний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us