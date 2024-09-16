12 сентября в испытательном центре в Синопе Турция провела успешные испытания системы противовоздушной обороны отечественной разработки SİPER Product-2, известной как «Стальной купол». Испытания включали проверку центра управления огнем, канала передачи данных, системы запуска ракет и самой ракеты SİPER Product-2.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн подчеркнул стратегическое значение проекта. Система позволяет обеспечить противовоздушную оборону стратегических объектов на большой дальности и обладает разветвленной архитектурой против атак противника в рамках региональной ПВО, указал Гёргюн.

Гёргюн также отметил способность системы поражать различные воздушные цели, включая истребители и крылатые ракеты, с планами расширения возможностей для борьбы с баллистическими ракетами.

«SİPER Product-2, обеспечивающая эффективную оборону на большой дальности и высоте, укрепляет нашу цель достижения полностью независимой обороны, защищая границы нашей страны подобно стальному щиту», — написал он в X.

Успешные испытания SİPER Product-2 в очередной раз подтвердили растущий потенциал турецкого оборонно-промышленного комплекса и стремление страны к самодостаточности в сфере обороны. В последние годы турецкий ВПК демонстрирует значительный прогресс, что находит отражение в международных рейтингах оборонных компаний.