Премьер-министры Италии и Великобритании, Джорджа Мелони и Кир Стармер, провели встречу в Риме, на которой обсудили ряд важных международных вопросов и перспективы двустороннего сотрудничества.

Ключевой темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. Лидеры выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Мы едины в нашей поддержке немедленного прекращения огня в Газе. Мы хотим видеть освобождение всех заложников, срочно необходимую гуманитарную помощь, поступающую в Газу, и снижение напряженности, особенно на Западном берегу», — заявил Стармер.

Мелони, в свою очередь, заявила о необходимости долгосрочного решения конфликта. «Сегодня, как никогда ранее, необходимо долгосрочное решение кризиса, дающее новый импульс решению о создании двух государств», — подчеркнула итальянский премьер.

Премьер-министры также обсудили проблему нелегальной миграции, договорившись об обмене разведданными и тактикой для борьбы с контрабандой людей.

Важным итогом встречи стало достижение договоренностей об экономическом сотрудничестве. По словам Стармера, Великобритания обеспечила £500 млн новых инвестиций из Италии. В частности, итальянская компания Leonardo инвестирует £400 млн в разработку и производство вертолетов, а Marcegaglia вложит £100 млн в производство «зеленой» стали в Великобритании.