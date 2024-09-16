16 сентября Госдепартамент США объявил о введении санкций против 64 граждан Грузии, включая высокопоставленных чиновников, бизнесменов и депутатов парламента. Вашингтон обвиняет их в «злоупотреблении властью для ограничения основных свобод народа Грузии» и коррупции.

В числе попавших под санкции — начальник департамента специальных операций Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури, обвиняемые в подавлении весенних протестов. Также в список включены основатель медиакомпании «Альт-Инфо» Константин Моргошия и Зураб Махарадзе, обвиняемые в дезинформации и разжигании ненависти.

«Сегодняшние меры подчеркивают нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей», — заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США Брэдли Т. Смит.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» расценила санкции как вмешательство в предстоящие 26 октября парламентские выборы. «Это является оскорблением полиции, с одной стороны, оскорблением института, с другой стороны, и попыткой оказать влияние на выбор и волю грузинского народа, с третьей. Это является вмешательством в грузинские выборы», — заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

По словам Мдинарадзе, по мере приближения выборов в партии ожидают и более жесткие санкции и заявления со стороны США. Мдинарадзе отметил, что подобная реакция из-за рубежа служит лишь «спасательным кругом» для грузинской оппозиции.

Отношения между США и Грузией обострились после принятия закона об иноагентах, который вступил в силу 3 июня, несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили. США рассматривают этот закон как угрозу западной ориентации Грузии.