Йеменские хуситы в понедельник получили «соблазнительные предложения» от США. Об этом заявил член политбюро йеменского движения хуситов Мохаммед аль-Бухайти в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

По его словам, группировка получила «соблазнительные предложения» от Соединенных Штатов признать их правительство в Сане в попытке остановить йеменские атаки.

Заявление представителя хуситов прозвучало на фоне растущей напряженности в регионе. Днем ранее хуситы запустили баллистическую ракету, впервые достигшую центральной части Израиля. Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что ракета преодолела 2040 км за 11,5 минут и не была перехвачена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что хуситы заплатят «высокую цену» за эту атаку.

В Йемене значительную часть территории контролируют повстанцы-хуситы, представляющие шиитское меньшинство страны и пользующиеся поддержкой Ирана. Хуситы захватили столицу Сану в 2014 году и с тех пор удерживают власть в значительной части страны.

Однако их власть не признана международным сообществом, включая ООН и большинство западных стран. Некоторые государства, такие как Иран, оказывают им поддержку, но большинство мировых держав, включая США и Великобританию, выступают против хуситов и поддерживают признанное ООН правительство Йемена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в связи с продолжающимся израильским вторжением в сектор Газа. По данным местного министерства здравоохранения, число погибших палестинцев с 7 октября прошлого года достигло 41 226 человек.

С начала израильского вторжения в палестинский эксклав хуситы, «Хезболла» и другие связанные с Ираном группировки заявили о солидарности с палестинцами и пообещали продолжать атаки в поддержку сектора Газа. С 31 октября 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы регулярно атакуют связанные с Израилем коммерческие суда у побережья Йемена.