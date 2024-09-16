Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал свои социальные сети для демонстрации поддержки Палестине, поделившись песней «Бойкот», созданной с помощью искусственного интеллекта. Видеоклип создан депутатом правящей Партии справедливости и развития и артистом Юджелем Арзеном Хаджиоглу с помощью искусственного интеллекта.

«Мы поддерживаем Газу и наших палестинских братьев нашими голосами, словами, молитвами, гуманитарной помощью и всеми доступными нам средствами. Мы продолжим поддерживать их благородное и достойное сопротивление», — написал президент Эрдоган в социальных сетях.

Видеоклип песни содержит кадры израильских бомбардировок Палестины, палестинских детей, спасающихся от взрывов, товаров, подлежащих бойкоту, а также демонстраций в поддержку Палестины по всему миру.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун также поделился видео на своей странице в X (бывший Twitter). «Турция продолжит работать ради защиты прав наших палестинских братьев, поддерживать их во всех сферах и решительно предпринимать все необходимые шаги для прекращения этого противозаконного поведения Израиля. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока Палестина не обретет полную свободу», — написал турецкий чиновник.

По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере еще 20 палестинцев погибли в результате израильских атак в секторе Газа за последние сутки, в результате чего общее число погибших с 7 октября прошлого года достигло 41 226 человек. В заявлении министерства добавляется, что в результате нападений пострадали еще 95 413 человек. «За последние 24 часа израильские силы убили 20 человек и ранили 76 в трех массовых убийствах семей», — говорится в заявлении министерства.

Израиль продолжает свое наступление на сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня. Израильское нападение привело к перемещению почти всего населения территории на фоне продолжающейся блокады, которая вызвала острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов. Израиль обвиняется в геноциде за свои действия в Газе в Международном суде ООН.