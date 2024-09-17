Великобритания не будет «действовать в одиночку» в вопросе предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по целям в России, пишет The Times со ссылкой на источник. В правительстве считают, что американские системы наведения имеют решающее значение для точного поражения целей.

В то же время, по мнению британских чиновников, США могут дать разрешение на такие удары на Генеральной Ассамблее ООН, которая открылась 10 сентября. Несмотря на это, в администрации президента Джо Байдена по-прежнему существуют разногласия по этому вопросу.

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что у него «нет никаких объявлений» об изменениях в политике Белого дома относительно использования дальнобойных американских ракет по целям в России.

11 сентября, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев, газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что Лондон принял решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по России. Однако официальных заявлений по этому поводу ни во время визита, ни после не последовало.

14 сентября The Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр Борис Джонсон обратились к действующему главе правительства Киру Стармеру с призывом разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по целям в России даже без поддержки США. Однако, несмотря на встречу Кира Стармера и Джо Байдена в тот же день, не было никаких публичных заявлений по этому вопросу.