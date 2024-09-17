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Обнаружено место крушения вертолета в Приамурье
Спасатели Амурского центра гражданской защиты обнаружили место падения вертолета Robinson, пропавшего 16 сентября в Зейском районе
Обнаружено место крушения вертолета в Приамурье
Вертолет Robinson / Фото: robinsonheli.com / Others
17 сентября 2024 г.

Спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности обнаружили место крушения вертолета Robinson, который пропал 16 сентября в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Сегодня после обеда спасателями было обнаружено место крушения вертолета Robinson в Зейском округе. Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R66, на борту которого находились трое сотрудников золотодобывающей компании «Хэргу», исчез с радаров. Полет не был зарегистрирован, что усложнило поисковые работы. Поиски велись с помощью вертолета МЧС Ми-8 и наземных групп спасателей.

Забайкальский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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