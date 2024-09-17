Компания Meta, владеющая Facebook, заявила в понедельник, что заблокировала аккаунты RT, медиагруппы «Россия сегодня» и других российских государственных медиасетей на своих платформах. Это решение было принято якобы из-за использования этими изданиями «обманной тактики» для проведения тайных операций влияния в интернете.

Ранее Meta предпринимала более ограниченные меры против российских государственных СМИ, такие как блокировка рекламы и снижение охвата постов, напоминает Reuters. Однако, по заявлению Meta, теперь меры расширены, и «Россия сегодня», RT и связанные с ними организации запрещены в приложениях компании по всему миру за деятельность, связанную с иностранным вмешательством.

Запрет вступит в силу в ближайшие дни и коснется всех платформ Meta, включая Instagram, WhatsApp и Threads.

На запрос Reuters посольство России не ответило, а Белый дом отказался от комментариев.

Ранее в этом месяце двум сотрудникам RT в США были предъявлены обвинения в отмывании денег. По словам американских официальных лиц, они планировали нанять местную компанию для создания онлайн-контента с целью повлиять на выборы 2024 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу призвал мировое сообщество относиться к деятельности российского вещателя RT как к тайным разведывательным операциям. В ответ RT осудила действия США, заявив, что Вашингтон пытается помешать ее работе в качестве журналистской организации.