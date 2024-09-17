Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник отправится в Египет для встреч с ключевыми региональными партнерами на Ближнем Востоке, чтобы представить пересмотренное предложение по прекращению огня в Газе. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил журналистам, что США активно взаимодействуют с Египтом и Катаром для достижения окончательного соглашения.

«Мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами в регионе, особенно с Египтом и Катаром, относительно содержания этого предложения, стремясь убедиться, что оно может привести стороны к окончательному соглашению», — сказал Миллер в понедельник.

США не сообщают точное время представления пересмотренного предложения, но, по словам официальных источников, это произойдет в ближайшее время. Предложение нацелено на решение ключевых вопросов, которые привели к тупику в переговорах, ведущихся при посредничестве США, Катара и Египта. Главная цель — достижение перемирия между Израилем и ХАМАС и освобождение пленников.

В Каире Блинкен будет сопредседателем сессии Американо-египетского стратегического диалога вместе с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти.

Этот визит на Ближний Восток станет десятым для Блинкена с начала войны, однако на этот раз в его маршруте не запланирована остановка в Израиле для переговоров с руководством страны.

В понедельник Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с лидером израильской оппозиции, бывшим премьер-министром Яиром Лапидом. После встречи Лапид заявил, что Израилю необходимо заключить сделку по освобождению пленников и завершить войну в Газе, подчеркнув, что никакие политические процессы не должны на это влиять.