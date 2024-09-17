ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала двух опасных террористов (видео)
В ходе операции «Гюрз-14» обезврежены боевики, причастные к гибели 8 человек. Министр внутренних дел обещает продолжить борьбу
Турция нейтрализовала двух опасных террористов (видео)
Вертолет ATAK / Others
17 сентября 2024 г.

В результате спецоперации «Гюрз-14», проведенной турецкими силами безопасности в районе Лице провинции Диярбакыр, были нейтрализованы два террориста из списков особо опасных преступников. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Операция была проведена силами жандармерии при поддержке ударных вертолетов ATAK и беспилотников J-SİHA. Были нейтрализованы Зырав Таш (известный как «Хебун Пиро Амед»), находившийся в красной категории розыска, и Фехми Башкурт (известный как «Ботан») из серой категории.

По данным властей, нейтрализованные боевики были причастны к шести террористическим атакам, в результате которых шехидами стали 3 сотрудника сил безопасности и 5 мирных жителей, еще 4 силовика получили ранения.

«Я хочу, чтобы наш уважаемый народ знал: мы будем выкорчевывать этих предателей одного за другим с нашей священной родной земли. Кровь наших мучеников не осталась и никогда не останется неотмщенной. Это наше обещание нашему народу», — прокомментировал успешную операцию министр внутренних дел Али Ерликая.

Он также подчеркнул, что борьба с терроризмом будет продолжаться до полной ликвидации угрозы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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