Ученые предупреждают о распространении нового варианта коронавируса под названием XEC, который вскоре может вытеснить предыдущие разновидности и стать основным. Об этом сообщает BBC.

Впервые XEC был обнаружен в Германии в июне этого года, и с тех пор случаи этого варианта фиксировались в Великобритании, США, Дании и ряде других стран, отметил в сети Х американский ученый и директор института Scripps Research Эрик Топол. По его словам, распространение XEC «только начинается».

«Для этого понадобится много недель, пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну, — сказал Топол газете LA Times.

Ученые отмечают, что XEC имеет мутации, которые могут способствовать его более быстрому распространению. Тем не менее они уверены, что существующие вакцины должны оставаться эффективными в предотвращении серьезных последствий для здоровья.

Фармацевтические компании продолжают обновлять вакцины против коронавируса, хотя адаптация к новому варианту еще не завершена. Однако это не означает, что текущие вакцины не работают против XEC.

Профессор Франсуа Балу, руководитель Института генетики в Университетском колледже Лондона, заявил BBC, что у XEC есть «небольшое преимущество с точки зрения распространения» по сравнению с предыдущими вариантами, но существующие вакцины по-прежнему обеспечивают хорошую защиту.

Симптомы нового варианта не отличаются от тех, что фиксировались при предыдущих разновидностях ковида. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель и боль в горле. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, хотя у некоторых болезнь протекает дольше.

По оценкам ВОЗ, пандемия ковида закончилась в 2022 году, но с тех пор, по их данным, было подтверждено более 775 млн случаев заболевания и более 7 млн смертей. В последние месяцы количество новых случаев остается стабильным, однако масштабы распространения коронавируса отследить сложнее из-за уменьшения числа тестов на ковид.