Кандидат на пост мэра бразильского города Сан-Паулу бросил в своего оппонента стул

Кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу Пабло Марсал получил удар по голове стулом во время телевизионных дебатов в прямом эфире со стороны своего оппонента Хосе Луиса Датена. Нападение произошло после того, как он поинтересовался, когда его конкурент прекратит «клоунаду» и снимет кандидатуру с выборов. #trtнарусском #бразилия #дебаты #санпаулу #кандидат #марсал #датен #нападение #новости #трт #новостимира