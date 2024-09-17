ПОЛИТИКА
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Кандидат на пост мэра бразильского города Сан-Паулу бросил в своего оппонента стул
Кандидат на пост мэра крупнейшего бразильского города Сан-Паулу Пабло Марсал получил удар по голове стулом во время телевизионных дебатов в прямом эфире со стороны своего оппонента Хосе Луиса Датена. Нападение произошло после того, как он поинтересовался, когда его конкурент прекратит «клоунаду» и снимет кандидатуру с выборов. #trtнарусском #бразилия #дебаты #санпаулу #кандидат #марсал #датен #нападение #новости #трт #новостимира
Кандидат на пост мэра бразильского города Сан-Паулу бросил в своего оппонента стул / Others
17 сентября 2024 г.
Истории
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