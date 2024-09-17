МИД непризнанной Абхазии отреагировал на заявление председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о намерении извиниться перед Южной Осетией за войну 2008 года. В Сухуме расценили это как возможный шаг к примирению, если слова будут подкреплены действиями.

14 сентября Иванишвили пообещал, что в случае победы его партии на парламентских выборах в октябре, они извинятся за действия «Национального движения» в 2008 году. «Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламя огня наших осетинских братьев и сестер», — заявил тогда Иванишвили.

МИД самопровозглашенной Абхазии в своем заявлении отметил: «Несмотря на то что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого, и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям».

Отколовшийся регион выразил надежду, что Иванишвили найдет «правильные слова и в отношении народа Абхазии» и что это приведет к подписанию соглашения о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.

Заявления Иванишвили прозвучали на фоне обострения отношений между США и Грузией после принятия закона об иноагентах. Накануне США ввели санкции против 64 граждан Грузии, в том числе высокопоставленных лиц, за предполагаемое ущемление гражданских свобод и коррупцию. Среди попавших под ограничения — руководители силовых структур и медиа-деятели, обвиняемые в подавлении протестов и распространении дезинформации.

Партия «Единое национальное движение», созданная Михаилом Саакашвили, находилась у власти в Грузии с 2004 по 2013 год. Нынешний лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выступил с инициативой привлечь к юридической ответственности членов этой партии за приписываемую им роль в конфликте 2008 года.