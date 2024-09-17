Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине кредит в размере до 40 млрд евро, независимо от США. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

ЕС рассматривает этот шаг как альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.

Согласно законопроекту, с которым ознакомилась FT, ЕС планирует привлечь для Украины «неопределенное количество миллиардов долларов» в виде кредитов к концу 2024 года. Такой подход требует поддержки большинства стран ЕС, а не единогласного решения, что лишает Венгрию возможности воспользоваться правом вето. По данным источников, окончательная сумма кредита будет находиться в диапазоне от 20 до 40 млрд евро и будет определена Еврокомиссией (ЕК) после консультаций с государствами-членами.

В июне 2024 года лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Планировалось, что ЕС и США выделят Украине по 20 млрд долларов, а оставшиеся 10 млрд разделят Великобритания, Япония и Канада. Однако США потребовали гарантий, что российские активы останутся замороженными.

Еврокомиссия предложила три варианта заморозки российских активов: каждые 36 месяцев вместо шести, блокировку на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, или продление всех санкций на три года.

По данным Politico, большинство стран ЕС поддерживают первый вариант. Однако Венгрия блокирует эту инициативу и предлагает отложить ее решение до выборов в США, сообщает FT.