Афганское правительство приостановило вакцинацию детей от полиомиелита. Об этом сообщила Организация Объединенных Наций.

Афганистан и соседний Пакистан остаются единственными странами, где до сих пор не удалось остановить распространение этой потенциально смертельной болезни. По мнению Associated Press, решение афганских властей о приостановке вакцинации может иметь серьезные последствия не только для региона, но и за его пределами.

Приостановка кампании по вакцинации произошла на фоне сентябрьской иммунизационной кампании. Причины этого решения не были указаны, а представители афганского правительства не предоставили комментариев для СМИ.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 18 случаев полиомиелита в Афганистане в этом году, по сравнению с шестью случаями в прошлом году.

ВОЗ предупредила, что отсутствие вакцинации в Афганистане создает риск распространения полиомиелита в Пакистане, особенно с учетом высокой миграции населения между странами.

Представитель Министерства здравоохранения Пакистана в разговоре с Associated Press отметил, что вирус полиомиелита продолжит распространяться и будет угрожать детям в обеих странах, если кампании по вакцинации не будут проводиться регулярно и синхронно.