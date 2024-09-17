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Испания приняла первого посла Палестины
Хусни Абдель Вахед вручил верительные грамоты королю Филиппу VI. Это событие последовало за официальным признанием Испанией независимости Палестины в мае
Испания приняла первого посла Палестины
Хусни Абдель Вахед вручил верительные грамоты королю Филиппу VI / Фото: Reuters / Others
17 сентября 2024 г.

В понедельник в королевском дворце Мадрида состоялась историческая церемония: король Испании Филипп VI принял верительные грамоты от Хусни Абдель Вахеда, первого официального посла Палестины в Испании. Это событие стало результатом решения Испании, принятого в мае этого года, официально признать независимое палестинское государство.

Вахед, ранее возглавлявший палестинскую дипломатическую миссию в Мадриде с 2022 года, получил полный статус посла после того, как Испания вместе с Ирландией и Норвегией признала независимость Палестины в границах Газы и Западного берега.

Это событие вызвало негативную реакцию в Тель-Авиве: в то время как три европейские страны надеются, что их шаг ускорит усилия по достижению перемирия в конфликте между Израилем и Газой. Израиль осудил это решение, утверждая, что оно укрепляет позиции ХАМАС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, известный своей критикой действий Израиля в Газе, объявил о планах провести двусторонний саммит между Испанией и Палестиной до конца текущего года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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