ПОЛИТИКА
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Хуситы показали запуск гиперзвуковой ракеты «Палестина-2»
Йеменские хуситы опубликовали видео запуска гиперзвуковой ракеты, которая, по их словам, атаковала Израиль на прошлой неделе. «Палестина-2» способна развивать скорость, в 16 раз превышающую скорость звука, и преодолевать до 2150 километров. Группировка хуситов утверждает, что ракета способна обманывать «самые сложные системы ПВО в мире», в том числе ей не страшна израильская система ПВО «Железный купол». #аалестина #йемен #хуситы #израиль #палестина2 #ракета #гиперзвуковая #запускракеты
Хуситы показали запуск гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» / Others
17 сентября 2024 г.
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