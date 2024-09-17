Хуситы показали запуск гиперзвуковой ракеты «Палестина-2»

Йеменские хуситы опубликовали видео запуска гиперзвуковой ракеты, которая, по их словам, атаковала Израиль на прошлой неделе. «Палестина-2» способна развивать скорость, в 16 раз превышающую скорость звука, и преодолевать до 2150 километров. Группировка хуситов утверждает, что ракета способна обманывать «самые сложные системы ПВО в мире», в том числе ей не страшна израильская система ПВО «Железный купол». #аалестина #йемен #хуситы #израиль #палестина2 #ракета #гиперзвуковая #запускракеты